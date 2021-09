Lukas Resetarits zeigt sein neues Programm "Das Letzte: kein Abschied" morgen in Laakirchen erstmals in Oberösterreich. Im Vorjahr erregte der Kabarettist mit einem Video auf Social Media Aufsehen. Darin beklagte er, dass die Kulturbranche bei den Corona-Hilfen ignoriert wurde, und sagte in Richtung der damaligen Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne): "Blasen wir ihr den Marsch! Geigen wir die gesamte grüne Kultur-Partie heim." Kurz danach trat Lunacek zurück.