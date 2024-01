Erfolgsserie "Big Little Lies" soll fortgesetzt werden

US-Schauspielerin Reese Witherspoon arbeitet an der Fortsetzung der HBO-Erfolgsserie "Big Little Lies". "Wir arbeiten daran. Nic und ich haben sehr viel daran gearbeitet", sagte die 47-Jährige auf dem roten Teppich der Golden Globes. Mit Nic meinte sie wohl Schauspielerin Nicole Kidman (56), die ebenfalls in der Serie eine Rolle hat. Die erste Staffel wurde mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte von mehreren Müttern mit jungen Kindern in der kalifornischen Küstenstadt Monterey.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Reese Witherspoon Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.