Die Sonderwünsche der Superstars von Burg Clam

Auf der Bühne hat Rod Stewart nichts von seiner Energie verloren, hinter der Bühne lässt es der 74-Jährige aber mittlerweile etwas ruhiger angehen. Die Zeiten, in denen seine Aftershow-Partys an Caligulas wildeste Orgien erinnerten, sind vorbei. Das zeigt der Blick in die den OÖN vorliegende Wunschliste der schottischen Rock-Legende für ihren Clam-Auftritt am 26. Juni. Eine 0,75-Liter Flasche Bacardi, zwei gute Flascherl Rotwein (Malbec oder Merlot), Sonoma-Cutrer Chardonnay, ein Sechser-Tragerl – früher hätte das bei Stewart gerade einmal für einen faden Vormittag gereicht. Auch bei den Snacks bleibt der "Sir" ziemlich bescheiden: Kit-Kat-Riegel, ungesalzene Nüsse und Bananen.

Am 26. Juni gastiert Rod Stewart mit seinem aktuellen Album "Blood Red Roses" und allen Hits in Clam.

Pasta, Hummus und die "Times"

Deutlich spezieller sind da schon die Wünsche des legendären Texas-Trios ZZ Top, das am 29. Juni nach Clam kommt. Neben einem kalten (wichtig: Weintrauben-Konfitüre) und einem warmen Frühstück mit Speck, French Toast und belgischen Waffeln haben Billy Gibbons, Frank Beard und Dusty Hill auch für ihre restlichen Mahlzeiten fixe Vorstellungen. Zu Mittag ist eine ausladende Taco-/Fajita-Bar akzeptabel, ebenso ein Barbecue oder ein Pasta-Buffet, bei dem ein Koch die Nudeln direkt vor den Augen der Band nach Sonderwünschen zubereitet. Gegrillter Lachs oder Thunfisch ist als Abendessen genehm, ebenso wie Fried Chicken, Rostbraten, Scampi, gegrillter Truthahn, Paella oder ein Jambalaya-Eintopf. Direkt vor der Show genehmigt sich Billy Gibbons dann noch Chips und scharfen Hummus, die er mit probiotischen Drinks runterspült. Für Bandkollege Frank Beard steht eine Ausgabe der "New York Times" oben auf der Wunschliste. Alkohol? Nicht für ZZ Top.

Scorpions-Sänger Klaus Meine dürstet es hingegen nach "Hendricks"-Gin und Tonic-Wasser, die Bananen in seiner Garderobe müssen überdies frei von braunen Flecken sein. Gitarrist Rudolf Schenker stimmt sich mit zwölf Jahre altem Bowmore-Whiskey auf den Gig ein. Nach dem Auftritt am 2. August warten noch 24 Sandwiches und eine Kiste heimischen Bieres auf die Scorpions.

Um seine Stimme vorzubereiten, verlangt Superstar Sting (am 5. Juli in Clam) eine große Auswahl an Lakritz-, Halsweh- und Kamillen-Tees, dazu Ingwerwurzeln, Zitronen und zwei verschiedene Sorten Honig. Eine Flasche Rotwein (teurer als 50 Dollar!) darf in der Umkleide aber nicht fehlen. Feiner Zug: Alles übrig gebliebene Essen muss laut Vertrag an eine Obdachlosen-Tafel gespendet werden!

Übrig gebliebenes Essen wird nach der Sting-Show an Bedürftige gespendet.

OÖN-Konzertsommer

23. Juni: Bryan Adams, Vorprogramm: Ina Regen

26. Juni: Rod Stewart, Vorprogramm: Mat’s Beat Club

28. Juni: Clam Rock Festival mit Toto, Jethro Tull u. v. m.

29. Juni: ZZ Top & Foreigner, Vorprogramm: Mother’s Finest, Richie Kotzen, The Night Flight Orchestra, Sterns Soul H

30. Juni: 30 Seconds To Mars, Vorprogramm: Krautschädl

5. Juli: Sting, Vorprogramm: Ida Kudo, Avec

2. August: Scorpions, Vorprogramm: Europe, Sergeant Steel

9. & 10. August: Seiler&Speer, EAV, W. Ambros, am 10. mit Folkshilfe und Schiffkowitz

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at