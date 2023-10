"Der Standard" spart bis zu 25 Mitarbeiter ein

Einen entsprechenden "Horizont"-Bericht bestätigte "Standard"-Geschäftsführer Alexander Mitteräcker auf Anfrage. Alle 25 Personen trifft es nur im schlimmsten Fall. "Im Laufe der 30-tägigen Sperrfrist wird sich herausstellen, wie viele tatsächlich betroffen sind", so der Medienmanager. Derzeit werde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan für die Betroffenen entwickelt, sagte Mitteräcker am Mittwoch.

Im Bereich der Sachkosten sei man bereits das ganze Jahr über aktiv gewesen. Insgesamt umfasst die "Standard"-Gruppe 550 Mitarbeiter, rund 180 davon arbeiten in der Redaktion. Wie andere Medien auch kämpft "Der Standard", wo Gerold Riedmann im April 2024 die Chefredaktion übernimmt, mit steigenden Kosten und sinkenden Umsätzen. Im Sommer wurde bereits "Standard TV" eingestellt, an dem zuletzt eine zweistellige Mitarbeiter-Zahl mitgearbeitet hatte. Von einem Teil davon habe man sich bereits getrennt, so "Horizont".

