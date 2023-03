"Criminel": Marvin Kren dreht neue Serie für Netflix

Der Wiener Regisseur Marvin Kren dreht eine neue Serie für Netflix: die zwischen Frankreich, Deutschland und Österreich angesiedelte Gangster-Serie "Criminel" (Arbeitstitel). Der Achtteiler wurde von Kren mitentwickelt und soll ab Herbst/Winter abrufbar sein. Im Zentrum der Serie, die Kren mit Cüneyt Kaya dreht, steht der in Berlin lebende Charly, der eines Tages von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt wird. Als das Leben seiner Familie bedroht wird, sieht er sich zu einem Raub gezwungen, der aber höllisch schiefgeht. Dabei trifft er auch den Wiener Joseph, der als Fahrer für einen Gangsterclan arbeitet. Das ungleiche Duo ist fortan gezwungen zusammenzuarbeiten, um die Clans aus Berlin, Wien und Marseille abzuschütteln. Vor der Kamera ist auch Georg Friedrich zu sehen.

Iris Berben als fiese Chefin

Netflix hat außerdem weitere deutschsprachige Serien und Filme angekündigt. In "Paradise" spielt ab 27. Juli Iris Berben eine skrupellose Chefin einer Firma, die in einem futuristischen Setting Geld für Lebenszeit anbietet. In "Blood & Gold" von Regisseur Peter Thorwarth jagen die Protagonisten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges einem jüdischen Goldschatz nach.

Für nächstes Jahr plant Netflix die Miniserie "Hello" mit Florian David Fitz und Katharina Thalbach, die sich unerklärlichen Phänomenen aus dem All stellen müssen. Handfeste Action bietet wiederum "60 Minuten" von Oliver Kienle, der dem Hauptdarsteller Emilio Sakraya eine Bande Krimineller an die Fersen heftet. In "Plötzlich Kanzlerin" (Arbeitstitel) erhält Deutschland nach einem Sex- und Drogenskandal ihres Vorgängers zufällig die erste schwarze Bundeskanzlerin. Faraz Shariat wird die acht Episoden inszenieren.

