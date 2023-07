Armin Wolf kippt sich live im ORF Wasser über Kopf

"Das war die ZIB2 am heißesten Tag des Jahres", sagte Wolf am Ende der Sendung am Montagabend. Danach griff er unter sein Pult und griff nach einer Flasche Mineralwasser. "Zeit für eine Abkühlung": Wolf goss sich das Wasser über Kopf und Anzug und verabschiedete sich dann mit "Auf Wiederschauen".

Schon in der Vergangenheit machte Wolf mit kuriosen Aktionen am Ender der "ZiB 2" auf sich aufmerksam. So war er schonmal als Clown verkleidet oder saß mit Jogginghose an seinem Arbeitsplatz.

