Traunsee Halbmarathon Gewinnspiel!

Drei verschiedene Bewerbe beim Traunsee Halbmarathon 2021

Nachdem der Traunsee Halbmarathon 2020 Covid-19 bedingt abgesagt werden musste, wird heuer von Seiten der Organisatoren alles dafür getan, um den Lauf in den Sonnenuntergang, am idyllischen Traunsee, zu ermöglichen. Neben dem Halbmarathon (21,0975 km) werden dieses Jahr erstmals der Bridgestone Genuss-Lauf (11,5 km) und der OÖ Nachrichten Sun-Run angeboten (4 km).

Am „längsten" Samstag des Jahres, dem 19. Juni, soll der Traunsee Halbmarathon 2021 planmäßig stattfinden. Erstmals werden in diesem Jahr drei verschiedene Laufstrecken angeboten. Ziel ist es, für jede Läuferin und jeden Läufer die Richtige Distanz bereitzustellen. Die Kerndisziplin bleibt der Halbmarathon, mit einer Distanz von 21,0975 Kilometern. Der Start erfolgt wie auch schon in den letzten Jahren um 19:08 Uhr in Ebensee und führt die LäuferInnen über Traunkirchen und Altmünster bis hin zum Zieleinlauf am Rathausplatz in Gmunden. Alle TeilnehmerInnen erwartet nicht nur das beeindruckende Panorama des Traunsees bei Sonnenuntergang, sondern zusätzlich auch der Ansporn die Strecke in unter zwei Stunden zu absolvieren. Gelingt dies, so geht man in die Statistik als „Sunfinisher“ ein. Das bedeutet, den Lauf noch vor Sonnenuntergang beendet zu haben.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.traunsee-halbmarathon.at

Die OÖNachrichten verlosen 10 Freistarts für den Traunsee Halbmarathon am 19. Juni 2021!