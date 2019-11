Matthias Wied-Baumgartner ist neuer Obmann vom Linzer City Ring

Wied-Baumgartner, der seit sieben Jahren aktiv im Vorstand des City Rings tätig ist, folgt Werner Prödl nach. Dieser tritt nun in die zweite Reihe und wird Obmann-Stellvertreter.

Matthias Wied-Baumgartner stammt aus dem alteingesessenen Textilhandelshaus Baumgartner am Linzer Taubenmarkt und führt dieses in fünfter Generation. Er ist verheiratet und Vater von drei Söhnen.



turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.