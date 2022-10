Wie ein Unternehmen "Beton aus Holz" herstellt

"Zu Baubeginn haben wir uns vorgenommen, am 15. Oktober die erste Platte produzieren zu können – wir denken, es wird sich ausgehen", sagt Rudolf Ortner, Mitbegründer von LOC-Holz. Das Unternehmen, dessen Name sich aus den Initialen der Gründer Josef Lauss, Rudolf Ortner und Jan Walter Cappelen zusammensetzt, eröffnet in den nächsten Tagen in Arbing im Bezirk Perg Oberösterreichs erstes Brettsperrholzwerk.

Brettsperrholz ist ein Holzbaustoff, der für Decken und Wände im Häuserbau verwendet wird. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit und Langlebigkeit bezeichnet Ortner es auch als "Beton aus Holz". Die Platten können bis zu 16 Meter lang, 3,5 Meter breit und 36 Zentimeter dick werden und eignen sich dadurch auch für mehrgeschoßige Wohnbauten. Die Produktion läuft fast vollkommen automatisiert ab, die 70 Mitarbeiter würden die Prozesse "großteils nur überwachen". Fertigungsroboter schneiden Ausnehmungen für Türen, Fenster und Steckdosen aus.

Rudolf Ortner, Mitbegründer LOC-Holz Bild: Land OÖ/Stinglmayr

Bis zu 25.000 Kubikmeter

Vor allem regionales Holz will das Unternehmen verarbeiten: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Rohstoffe aus einem Umkreis von 80 Kilometern zu beziehen", sagte Ortner anlässlich einer Führung mit Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) und ProHolz-Oberösterreich-Obmann Georg Starhemberg. Dabei wird vorwiegend astreines Holz der Fichte und Tanne verwendet. Brettsperrholz sei der einzige Baustoff mit einer positiven CO2-Bilanz – "das Produkt speichert mehr Kohlendioxid, als die Produktion verursacht".

47 Millionen Euro hat LOC-Holz in den Bau der Produktionshalle investiert. Produzieren könne man pro Jahr etwa 25.000 Kubikmeter der Platten. (fep)