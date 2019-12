Lenzing: Milliardeninvestition in Brasilien

Zwei Mal hat der Faserhersteller Lenzing in seiner Firmengeschichte Zellstoffwerke zur Absicherung seiner Rohstoffversorgung errichtet, einmal am Stammsitz in Oberösterreich, einmal im tschechischen Paskov. In der Nacht auf Freitag hat das börsenotierte Unternehmen eine Investition in ein drittes Faserzellstoffwerk bekannt gegeben, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt: Mehr als eine Milliarde Euro investiert Lenzing bis 2022 in ein Faserzellstoffwerk in Brasilien. Errichtet wird es gemeinsam mit der brasilianischen Firmengruppe Duratex.

"Das ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte und die mit Abstand größte Einzelinvestition", sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky am Freitag im OÖN-Interview. Seit längerem waren die Oberösterreicher bereits mit ihrem südamerikanischen Partner Duratex in Gesprächen. Das Unternehmen, das der größte Hersteller von Holzpaneelen in der südlichen Hemisphäre ist, wird 49 Prozent der Anteile halten. Die Mehrheit am Joint-Venture hält Lenzing mit 51 Prozent. Die geplante Jahreskapazität des Werks soll 500.000 Tonnen Faserzellstoff betragen. Die geplante Investitionssumme beträgt 1,3 Milliarden US-Dollar.

Die Großinvestition bedeutet für die Lenzing AG einen weiteren Schritt, um sich in der Rohstoffversorgung unabhängiger zu machen. Derzeit kann der Faserhersteller rund zwei Drittel seiner Produktion mit selbst erzeugtem Rohstoff versorgen. Für die restliche Menge ist Lenzing den Schwankungen auf den Märkten ausgesetzt. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks in der ersten Jahreshälfte 2020 geht der Grad an Eigenversorgung schlagartig nach oben, zwischenzeitlich auf mehr als 100 Prozent. "Wir werden Zellstoff auch an Dritte verkaufen können", sagt Doboczky. Langfristig soll die Eigenversorgung aber auf 75 Prozent zurückgehen, weil der Faserhersteller weiteres Wachstum plant.

Großteil fremdfinanziert

Auch hinsichtlich des Klimaschutzes sei die neue Anlage ein Fortschritt, erklärt Doboczky: "Wir kommen unserem Ziel, Kohlendioxid neutral zu produzieren, einen Riesenschritt näher." 40 Prozent an Überschuss des vor Ort erzeugten Stroms sollen in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Aufgrund des Niedrigzinsumfelds wird Lenzing einen Großteil der Investition (63 Prozent) mit Fremdkapital finanzieren, ein Teil der Finanzierung wird mittels Tochterbanken der Weltbank dargestellt. 37 Prozent der Investition werden eigenfinanziert. Der börsenotierte Faserhersteller erzielte im Vorjahr bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro einen operativen Cash-flow von 280 Millionen Euro.

Zeitgleich mit dem neuen Werk in Brasilien errichtet Lenzing zurzeit ein Lyocell-Faserwerk in Thailand. Der Bau eines weiteren Werks im US-Bundesstaat Alabama wurde, wie berichtet, gestoppt. Als zu hoch stufte der Vorstand im Vorjahr die Risiken eines neuen US-Standorts ein. Wie er das Risiko in Brasilien bewertet? "Es gibt kein Land, in dem mehr Know-how an der Herstellung von Zellstoff existiert als in Brasilien." Man habe eine erfahrene Mannschaft für den Bau und gegen Währungsschwankungen werde abgesichert. (sd)

