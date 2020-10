Brand in ukrainischem Fischer-Werk

Demnach seien mehr als hundert Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten im Einsatz gewesen, heißt es. Die Rede war davon, dass eine größere Halle abgebrannt ist.

Fischer-Geschäftsführer Franz Föttinger bestätigte das Brandunglück am Dienstag auf OÖN-Anfrage. Mehr Informationen dazu werde es im Laufe der Woche geben.

Ein Teil des Produktionsgebäudes dürfte zerstört worden sein, welche Anlagen genau betroffen sind und wie groß der Schaden ist, werde gerade festgestellt. Insgesamt sind bei Fischer Sports rund 1600 Mitarbeiter angestellt, 450 am Standort in Ried, der Rest im Ausland. In Mukachevo werden einige hundert Mitarbeiter beschäftigt. (tst)