Wie Unternehmen von Digitalisierung profitieren sollen

KI sei die Königsdisziplin der Digitalisierung. Die WKOÖ will heimische Betriebe bei der "Basisarbeit" unterstützen. Dazu zählt Hummer digitales Marketing und digitale Prozesse. Die Interessenvertretung habe 80 IT-Berater, die Firmen über diese Themen informieren. Zudem gibt es seit zwei Jahren das Förderprogramm "Digital Starter Plus", das bis zu 6000 Euro pro Firma beisteuert, um die Digitalisierung voranzutreiben. Hummer appelliert an das Land als Partner, die Fördermittel aufzustocken.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at