VKI wirft VW Verzögerung vor

Allein der VKI führt dazu Sammelklagen mit rund 10.000 Geschädigten, die Rechtsanwaltskanzlei Poduschka Partner rund 1300 Einzelverfahren.

VW verweist darauf, dass man sich in einer zweistelligen Anzahl an Fällen mit einzelnen Klägern geeinigt habe. Allerdings begründet dies der Autobauer in einer Stellungnahme damit, dass die Erstgerichte in den Verfahren unrichtige Tatsachen zum Temperaturbereich, in dem die maximale Abgasrückführung stattfindet (Thermofenster), festgestellt hätten.

