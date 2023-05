Warum Reisen nach Übersee jetzt deutlich günstiger sind

Österreicher bekommen heuer für ihr Geld beim Auslandsurlaub im Schnitt rund 20 Prozent mehr als zuhause und steigen etwas besser aus als im Vorjahr. "Tendenziell sind europäische Destinationen 2023 im Vergleich zu 2022 etwas, Überseedestinationen deutlich günstiger geworden", sagt Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria: Er hat, so wie jedes Jahr, den "Urlaubseuro" errechnet. Grund dafür seien ein aufgewerteter Euro und die starke Inflation in Österreich.

Der günstigere Euro-Wechselkurs mache Überseedestinationen im Vergleich zu 2022 durchschnittlich um 17 Prozent billiger. Einige beliebte Urlaubsziele wie Ungarn und die Türkei seien teurer geworden. Im direkten Vergleich sei der "Urlaubseuro" aber weiterhin in Ungarn, Kroatien und der Türkei am meisten wert. Etwas weniger wert als zuhause sei ein Euro in Großbritannien und in den USA. Besonders teuer sei die Schweiz.

Die Untersuchung der Bank Austria vergleicht die allgemeinen Preisniveaus der unterschiedlichen Länder. Die Teuerung von besonders bei Touristen beliebten Waren und Dienstleistungen kann davon ebenso abweichen wie die Preise in den Hauptstädten.

