Regierung bereitet bis zu 38-Milliarden-Hilfspaket vor

Man werde alles tun, was notwendig sei. "Koste es, was es wolle", sagt Kanzler Sebastian Kurz. Neben den bisher angekündigten vier Milliarden Soforthilfe sollen neun Milliarden für Garantien und Haftungen für Kredite und 15 Milliarden an Notfallhilfe für Branchen, die es "besonders hart" getroffen hat, sowie zehn Milliarden Steuerstundungen geben. Es sei "notwendig und gerecht", so Kurz. Man müsse der Sorge um Arbeitsplätze entgegentreten. Und Unternehmen sei zum Teil die Geschäftsgrundlage weggebrochen. Daher müsse die Liquidität gewährleistet sein.

Vizekanzler Kogler schließt an: "Wir haben es mit der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun". Man werde alles unternehmen, um die Liquidität der Unternehmen und der Volkswirtschaft zu gewährleisten: "Es wird niemand alleine gelassen, auch im ökonomischen Bereich." Man werde jenen Betrag zur Verfügung stellen, den es braucht, um die Krise zu meistern, sagt Finanzminister Gernot Blümel.

Gestaffelt nach Branchentypen

Die von der Regierung angekündigten Finanzhilfen sollen zwar grundsätzlich allen Unternehmen offen stehen. Zuerst soll aber direkt von der Krise betroffenen Branchen geholfen werden, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Wer dies sein wird, werde man aber erst nach Tagen oder Wochen sehen.

Man solle nicht "eifersüchtig" sein, so Kogler, "aber wir helfen erst einmal jenen, die es am nötigsten brauchen". Die Maßnahmen sollen gestaffelt nach Branchentypen gesetzt werden. Zuerst würde diese jenen gelten, "wo die Auswirkungen besonders hoch sind". Dies solle "von Ein-Personen-Unternehmen bis rauf zu den Großen" erfolgen.

"Wir haben es zweifelsohne mit der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun", betonte Kogler außerdem. Die Folgen seien dabei größer als jene der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Dafür brauche es auch braucht es auch "dramatische und besondere Maßnahmen, um gegenzusteuern".

Coronaviurs: Das Wichtigste im Überblick

Aktuelle Zahlen im Überblick: Die OÖN sammeln aktuelle Daten, Zahlen und Fakten zum Coronavirus. In drei laufend aktualisierten Grafiken bieten wir einen Überblick über die Zahl der bestätigten Fälle, der geheilten Personen und der Todesfälle - in Österreich und auf der ganzen Welt. >> Zum Überblick

Die OÖN sammeln aktuelle Daten, Zahlen und Fakten zum Coronavirus. In drei laufend aktualisierten Grafiken bieten wir einen Überblick über die Zahl der bestätigten Fälle, der geheilten Personen und der Todesfälle - in Österreich und auf der ganzen Welt. >> Erster Todesfall in Oberösterreich: Wie das Land Oberösterreich zu Mittag bestätigte, ist eine 27-jährige Frau im Linzer Kepler Klinikum an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Patientin hatte schwere Vorerkrankungen. >> Die Erstmeldung

Wie das Land Oberösterreich zu Mittag bestätigte, ist eine 27-jährige Frau im Linzer Kepler Klinikum an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Patientin hatte schwere Vorerkrankungen. >> Weitere Todesfälle: In der Steiermark sind zwei Coronavirus-Patienten – beide Jahrgang 1940 – gestorben. >> Was bisher bekannt ist

In der Steiermark sind zwei Coronavirus-Patienten – beide Jahrgang 1940 – gestorben. >> Nächstes Quarantäne-Gebiet? Die Salzburger Gemeinde Flachau soll heute unter Quarantäne gestellt werden.

Die Salzburger Gemeinde Flachau soll heute unter Quarantäne gestellt werden. Rote Zahlen: Die Corona-Krise wird Österreich ein Defizit von zumindest einem Prozent der Wirtschaftsleistung verursachen. >> Mehr dazu hier

Die Corona-Krise wird Österreich ein Defizit von zumindest einem Prozent der Wirtschaftsleistung verursachen. >> Baustopp: Die Strabag stellt alle rund 1.000 Baustellen in Österreich ein. 11.000 Mitarbeiter werden vorsorglich beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet. >> Zum Artikel

Die Strabag stellt alle rund 1.000 Baustellen in Österreich ein. 11.000 Mitarbeiter werden vorsorglich beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet. >> Heimkehrer müssen in Quarantäne: Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen ab Mittwoch 14 Tage in Heimquarantäne verbringen. Der Erlass betrifft nahezu alle Einreisende aus europäischen Staaten >> Die Details

Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen ab Mittwoch 14 Tage in Heimquarantäne verbringen. Der Erlass betrifft nahezu alle Einreisende aus europäischen Staaten >> Was hat noch geöffnet? Welche Betriebe müssen aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Coronavirus-Einschränkungen geschlossen bleiben und welche dürfen öffnen? >> Ein Überblick

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.