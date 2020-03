Corona: Erster Todesfall in Oberösterreich

Laut dem Kepler Universitätsklinikum litt die junge Frau seit rund 14 Jahren an schweren Vorerkrankungen und war bereits seit längerer Zeit in Behandlung im Kepler Universitätsklinikum. "Während der Behandlung dieser Grunderkrankungen wurde sie unter anderem auch auf COVID-9 getestet und das Ergebnis war positiv", erklärte der Ärztliche Direktor der Uniklinik Ferdinand Rudolf Waldenberger.

Aus dem Medcampus III (ehemaliges AKH) des Kepler Klinikums war zu vernehmen, dass der Krisenstab tage. Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses wurden seitens der Klinikumsleitung sämtliche Maßnahmen ergriffen, um andere Patienten und das Personal zu schützen.

"Wir bedauern diesen Todesfall zutiefst. In einem Krankenhaus zu arbeiten heißt aber leider auch, immer wieder mit tragischen Todesfällen konfrontiert zu sein – auch bei jungen Menschen. Da dieser Fall nur indirekt mit der momentanen Corona-Thematik verknüpft ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen, vor einer Hysterie zu warnen. Bitte halten Sie sich weiter an die Vorgaben der Bundesregierung, damit ist dem gesamten Gesundheitswesen am Besten geholfen", wird Waldenberger in einer Aussendung zitiert.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Fälle in Oberösterreich nach Bezirken

1471 Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich ist bis Mittwoch (Stand 8.00 Uhr) auf 1.471 gestiegen. Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 352, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Mittwochfrüh 107, berichtete das Gesundheitsministerium. Aus Niederösterreich wurden 237 positive Test eingemeldet, in Wien lagen Daten über 180 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 188, in Oberösterreich 285, in Salzburg 80, im Burgenland 13 und in Kärnten 29. Bisher wurden 11.977 Testungen durchgeführt.

Weitere Entwicklungen in Oberösterreich

Fahrpläne im Ferienmodus: Der Regionalbusverkehr und die Lokalbahnen werden mit kommendem Montag auf Ferienfahrpläne zurückgefahren. >> Zum Artikel

Der Regionalbusverkehr und die Lokalbahnen werden mit kommendem Montag auf Ferienfahrpläne zurückgefahren. >> Ärzte beklagen den Mangel an Schutzausrüstung : In einem Bunker im Mühlviertel lagern 40.000 Vogelgrippe-Masken – wann sie zum Einsatz kommen, ist aber unklar. >> Zum Artikel

: In einem Bunker im Mühlviertel lagern 40.000 Vogelgrippe-Masken – wann sie zum Einsatz kommen, ist aber unklar. >> JKU-Student erkrankt: Eine erste Corona-Infektion gibt es in der Studentenschaft der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU): Es handelt sich um einen Russen, der nach der Heimreise am Moskauer Flughafen positiv gestest wurde. Zwei Stundenten sind unter Quarantäne. >> Die Details

Eine erste Corona-Infektion gibt es in der Studentenschaft der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU): Es handelt sich um einen Russen, der nach der Heimreise am Moskauer Flughafen positiv gestest wurde. Zwei Stundenten sind unter Quarantäne. >> Die gute Nachricht: Der erste mit Corona infizierte Oberösterreicher ist bereits wieder genesen, teilte das Land am Dienstagabend mit >> Zum Artikel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.