Schwere Corona-Fälle werden im Gmundner Spital behandelt

Alle Corona-Infizierten und -Verdachtsfälle in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden werden künftig im Salzkammergut-Klinikum Gmunden behandelt. Diese Entscheidung der Sanitätsbehörde wurde heute bekanntgegeben.

Aus medizinischer und organisatorischer Sicht ist die Wahl logisch. In Gmunden gibt es eine infektiologische Abteilung, in der bisher auch schwere Grippefälle behandelt wurden. „Was die medizinische Kompetenz und die technische Ausrüstung betrifft, sind wir in der Gmundner Infektiologie hervorragend aufgestellt“, sagt Primar Peter Panholzer, der ärztliche Leiter des Salzkammergut-Klinikums. „Hier ist ein effektives Arbeiten des zusammengezogenen Fachpersonals bestens möglich.“

In der Infektiologie können bis zu 68 Corona-Patienten behandelt werden. Darüber hinaus gebe es aber auch noch intensivmedizinische Kapazitäten, so Panholzer. Die Corona-Erkrankten können gut abgeschirmt werden, und der Umgang mit Schutzkleidung der höchsten Sicherheitsstufe sei in der Infektiologie tägliche Praxis.

Die Behandlung der ersten Corona-Fälle in der Region hat in Gmunden bereits begonnen. Das Krankenhaus bereitet sich jetzt auf weitere Patienten vor. Täglich werden auch im Salzkammergut mehr Fälle bekannt. Darunter auch so schwere, dass die Betroffenen im Krankenhaus behandelt werden müssen.

In Gmunden stehen die politisch Verantwortlichen zur Standortwahl. „Es ist absolut sinnvoll, nicht auch die anderen Standorte des Salzkammergut-Klinikums in Bad Ischl und Vöcklabruck mit Corona-Patienten zu belegen“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). „Mit dieser Entscheidung wird das Risiko minimiert, und außerdem können so die medizinischen Kompetenzen gebündelt werden.“

