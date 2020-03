Immer mehr Ärzte sind infiziert

Wenig überraschend ist gestern die Zahl der positiv auf das Covid-19-Virus getesteten Menschen weiter gestiegen.

Mit Stand Dienstagabend waren 254 Oberösterreicher infiziert.

Elf Landsleute sind stationär in einem Spital, zwei Patienten liegen auf der Intensivstation. Dafür gab es gestern auch eine gute Nachricht: Der erste oberösterreichische Patient ist wieder gesund. Die Zahl der Verdachtsfälle, die in häuslicher Quarantäne sind, betrug 2576. Die meisten Infektionen wurden in Linz (46 Fälle) registriert, gefolgt vom Bezirk Urfahr-Umgebung (38) und Linz-Land mit 30.

Österreichweit wurden 1332 Fälle gezählt. Die meisten Infektionen gab es in Tirol (328), gefolgt von Oberösterreich (254) und Niederösterreich mit 216 Fällen. Offiziell betrug die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus drei. In Wien könnte es einen vierten gegeben haben, dies stand aber noch nicht fest. Fakt ist, dass eine 48-Jährige am Sonntag zu Hause in Heimquarantäne gestorben ist, wie gestern bekannt wurde. Angehörige hatten die Tote in ihrer Wohnung gefunden.

Video: Die Quarantänezone in Westösterreich wird auf die Arlbergregion und weitere vier Gemeinden ausgeweitet. Ein vierter Todesfall dürfte im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Warum es erste Strafen für Gastronomiebetriebe gegeben hat und wie die Polizei mit Unbelehrbaren umgeht, schildert Landespolizeidirektor Andreas Pilsl im OÖN-TV Interview. Und: In einer Videobotschaft wendet sich Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer an alle Senioren im Land.

Todesursache noch unklar

Es war gestern unklar, ob die 48-Jährige Vorerkrankungen hatte. Die Todesursache stehe nicht fest, ein Obduktionsergebnis liege noch nicht vor, sagte ein Sprecher des Krisenstabes der Stadt Wien. Bestätigt waren drei Todesfälle: eine Pensionistin aus Hartberg und zwei Senioren aus Wien.

Besonders gefährdet, sich anzustecken, sind die Menschen, die in den Spitälern arbeiten, also Ärzte, Pfleger und Angestellte. So wurde im Salzkammergut Klinikum in Bad Ischl ein medizinischer Mitarbeiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtenhilfe positiv getestet. Die Konsequenz: Die Station wurde geschlossen, das ganze Personal der Abteilung kam in Heimquarantäne, zwei Schwangere wurden in andere Spitäler verlegt. Neugeborene seien zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Station gewesen, teilte das Spital mit.

Auch zwei Anästhesisten des Wiener AKH sind positiv getestet worden. Sie hätten mit acht weiteren AKH-Kollegen an einem Ärztekongress in Zürs am Arlberg teilgenommen und sich vermutlich dort angesteckt. Der Kongress wurde abgebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass St. Anton stark von Infektionen betroffen ist. Die Tests aller Kontaktpersonen waren gestern im Laufen. 85 Ärzte und 50 Pflegekräfte des AKH gelten seither als Verdachtsfälle. Diejenigen, die noch nicht negativ getestet wurden, verblieben in häuslicher Isolation. Im Burgenland befanden sich gestern rund 30 Mitarbeiter der fünf Spitäler des Landes in Quarantäne. Darunter waren auch Mitarbeiter der Intensivstation in Kittsee im Bezirk Neusiedl. Denn eine 73-jährige Patientin, die dort behandelt wurde, wies einen positiven Test auf. Die Folge: Die Frau wurde nach Oberpullendorf verlegt, dorthin sollen auch die anderen Kittseer Intensivpatienten, bis desinfiziert worden sei, so der Spitalsträger.

Auf drei Wegen sollen Ärzte und medizinisches Personal laut Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) geschützt werden. Erstens mit einer Senkung der Frequenz bei niedergelassenen Ärzten, jeder Patient soll zuerst anrufen. Zweitens gibt es in den Spitälern Besuchsverbote und Verschiebungen planbarer Operationen. Drittens soll es verstärkt Tests auf das Coronavirus geben. (staro)



