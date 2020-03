"Zusammenhalt bedeutet, den nötigen Abstand zu halten"

"Zusammenhalt bedeutet heute, den nötigen Abstand zu halten. Und das wird gelebt", sagte Gesundheitsminister Anschober (Grüne) zu Beginn der Pressekonferenz.

Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bedankte sich für das Verständnis in der Bevölkerung. Das sehe man etwa daran, dass der Schulbetrieb um 95 Prozent zurückgegangen sei. Beim Öffentlichen Verkehr konnten die Fahrgastzahlen um 70 Prozent reduziert werden.

Damit die Sicherheit durch die Polizei auf Dauer sichergestellt werden kann, werden Polizeischüler schon jetzt verstärkt in den Inspektionen miteinbezogen, so Nehammer. Er ging auch auf die Probleme am Grenzübergang Suben ein, wo es aktuell noch zu 20 bis 25 Kilometer langen Rückstaus kommt. Hier bemühe man sich, die Situation zu entschärfen.

Weitere Quarantäne-Regionen sind derzeit nicht geplant, sagte Anschober. Zu dieser Maßnahme komme es erst, wenn in einem Gebiet eine Häufung an Erkrankungen auftritt, wie es etwa im Paznauntal der Fall ist. In acht bis zehn Tagen nach Inkrafttreten der Maßnahmen werde mit Effekten gerechnet, sagte der Minister. Es gibt an einzelnen Tagen durchaus Reduktionen, "aber das ist noch kein Trend".

Das Wichtigste im Überblick:

1.332 Menschen sind in Österreich mit Stand Dienstag, 15 Uhr, positiv auf das Coronavirus getestet worden, die meisten davon in Tirol (328), gefolgt von Oberösterreich (248).

1.332 Menschen sind in Österreich mit Stand Dienstag, 15 Uhr, positiv auf das Coronavirus getestet worden, die meisten davon in Tirol (328), gefolgt von Oberösterreich (248). Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) dankte am Dienstag den Österreicherinnen und Österreichern für ihre bisherige Unterstützung bei der Bewältigung der Coroana-Krise. Einen Seitenhieb gab es für den Widerstand von manchen "Entscheidungsträgern".

UEFA verschiebt Fußball-EM: Die Fußball-EM 2020 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den Sommer 2021 verlegt werden.

Vierter Todesfall? Eine erst 48-jährige Covid-19-Patientin ist in ihrer Wohnung in Wien gestorben. Ob sie als vierter Coronavirus-Todesfall geführt wird, entscheidet sich nach der Obduktion.

Was jetzt noch erlaubt ist: Ein Überblick über die Ausnahme-Maßnahmen, mit denen soziale Kontakte beschränkt werden sollen, um das Coronavirus einzudämmen.

Zahlen und Daten: Die OÖNachrichten sammeln aktuelle Daten, Zahlen und Fakten zum Coronavirus.

Livestream: Rudolf Anschober (Grüne) und Karl Nehammer (VP) zur aktuellen Entwicklung in Sachen Coronavirus (Start: 15.25 Uhr)

Nach dem Gesundheitsminister und dem Innenminister informieren am Dienstag auch noch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger sowie Außenminister Alexander Schallenberg über die neuesten Entwicklungen. Die gemeinsame Pressekonferenz findet um 17.00 Uhr ebenfalls im Bundeskanzleramt statt - wir berichten wie gewohnt per Livestream.

