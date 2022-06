Regelung läuft aus: Anrufe und SMS in Ukraine kosten wieder

Am 25. Februar, ein Tag nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, trat die Regelung des Funkanbieters A1 in Kraft. Seither sind Anrufe und SMS von Österreich in die Ukraine kostenlos. Zumindest waren sie es, denn am 1. Juli läuft die Regelung aus. Abhängig vom jeweiligen Vertrag fallen nun wieder Kosten an.