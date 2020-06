Privater Konsum wird zum Zünglein an der Waage in den nächsten Wochen

Als "Blindflug im Nebel" müsse man sich derzeit die Arbeit an der Konjunkturprognose vorstellen, sagte gestern Doris Ritzberger-Grünwald, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), bei der Präsentation der Wirtschaftsprognose gemeinsam mit Gouverneur Robert Holzmann.

Deshalb haben die Ökonomen der Nationalbank einen wöchentlichen "BIP-Indikator" entwickelt, der die Wirtschaftsleistung zu messen versucht. Derzeit verliere die österreichische Wirtschaft rund eine Milliarde Euro pro Woche im Vergleich zum Vorjahr, so Ritzberger-Grünwald. Im Zeitraum von 16. März bis 31. Mai betrug der Verlust an Wirtschaftsleistung 14,5 Milliarden Euro.

Die Nationalbank-Ökonomin zog in ihrer Präsentation mehrfach den Vergleich zur Finanzkrise 2008/09. Der markanteste Unterschied: Diesmal ist auch der private Konsum eingebrochen, während er in der Finanzkrise eher stabilisierend gewirkt hat. Der Rückgang bei Investitionen und Exporten verlief in der derzeitigen Krise ähnlich wie in der Finanzkrise.

Zum Sparen gezwungen

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Österreicher konnten eine Zeitlang nicht einkaufen. Gleichzeitig verunsicherte die Pandemie die Konsumenten. "Es ist eine Mischung aus Zwangssparen und Vorsichtssparen", sagte Ritzberger-Grünwald. Die Sparquote schnellte entsprechend nach oben, von 8,3 Prozent im Vorjahr auf heuer voraussichtlich 13,4 Prozent.

Dazu kommt, dass die verfügbaren Einkommen heuer durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sinken werden. Ritzberger-Grünwald hob dabei die Wichtigkeit der Kurzarbeitsregelung hervor. Ohne diese wäre der Rückgang bei den Einkommen deutlich höher ausgefallen.

Aus dieser Situation leitete Gouverneur Holzmann ab, dass es jetzt entscheidend sei, die Konsumlaune der Bürger zu verbessern. "Das Verhalten der Bevölkerung in den kommenden Wochen ist entscheidend", sagte Holzmann.

Es sei jetzt wichtig, Vertrauen herzustellen und den Bürgern das Gefühl zu geben, dass sie auch dauerhafte Konsumgüter kaufen können. Angesprochen auf das deutsche Konjunkturpaket, sagte Holzmann, eine Mehrwertsteuersenkung allein werde dieses Vertrauen nicht wiederherstellen. Wichtiger sei, eine zweite Infektionswelle unbedingt zu vermeiden. Eine solche würde zu einem noch heftigeren Absturz des privaten Konsums führen.

Das heißt umgekehrt nicht, dass die Nationalbank gegen Konjunkturpakete ist. Gouverneur Holzmann hielt sich bei dieser Frage eher zurück. Seine Chefökonomin Ritzberger-Grünwald sagte, ein Konjunkturpaket könnte bewirken, dass der Absturz bei der Wirtschaftsleistung heuer nicht ganz so dramatisch ausfallen würde und gleichzeitig die Erholung im kommenden Jahr deutlicher ausfallen könnte. (hn)

