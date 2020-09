Pierer erhöht Prognose

Die Pierer Mobility (früher KTM Industries) hat ihre Ende August veröffentlichte Umsatzprognose für das zweite Halbjahr von mehr als 800 Millionen Euro auf mehr als 850 Millionen Euro angehoben. Grund dafür sei die anhaltend hohe Nachfrage nach Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und GasGas sowie nach E-Bikes (Fahrräder der Marken Husqvarna und R Raymon), teilte das Unternehmen gestern, Montag, mit.

Damit werde der Umsatz für das zweite Halbjahr um mehr als zehn Prozent über jenem des Vergleichszeitraums des Vorjahres (765,3 Millionen Euro) liegen. Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahreskonzernumsatz von mehr als 1,45 Milliarden Euro erwartet, wobei die E-Bikes/Bicycles-Sparte dazu einen Umsatzbeitrag von mehr als 110 Millionen Euro liefern soll. Die erwartete Ebit-Marge für das Geschäftsjahr 2020 (vier bis sechs Prozent des Umsatzes) sowie der positive Free-Cashflow-Ausblick von mehr als 30 Millionen Euro bestätigt die Pierer Mobility.

Erst vor Kurzem kündigte Konzernchef Stefan Pierer an, für die Motorradproduktion bei KTM in Mattighofen 200 neue Mitarbeiter zu suchen. In der Gruppe sind in Summe 4368 Beschäftigte tätig.