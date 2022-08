Pensionisten als erfahrene Experten gefragt

Ein Expertenforum des Seniorenbunds, in dem es um längeres Arbeiten für Ältere ging, eine Studie des Landes, das die Arbeitsbereitschaft von Pensionisten abfragt: Das sind Beispiele dafür, dass längere Erwerbsarbeit diskutiert wird. "Ich bin froh, dass die Politik das Thema aufgreift", sagt Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer, die für sich reklamiert, bessere Konditionen für längere Erwerbstätigkeit schon lange auf der Agenda zu haben. Dass das Thema bisher eines für Sonntagsreden war, stellt Hummer nicht in Abrede, aber: "Jetzt geht es darum, strukturiert an Lösungen zu arbeiten."

Neben Frauen seien Senioren eine Personalreserve, die auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt helfen könne. Nur 55 Prozent beträgt die Erwerbsquote bei den 55- bis 64-Jährigen. Die Gründe dafür sind bekannt: Vor allem Frauen arbeiten nicht bis zum Regelpensionsalter, sondern scheiden früher aus dem Arbeitsprozess aus. Auch der Pensionsantritt der Männer erfolgt im internationalen Vergleich früh. Im EU-Vergleich stehen 60 Prozent in dieser Altersgruppe noch im Erwerbsleben.

Hummer fordert das Anpassen des Pensionsantritts an die gestiegene Lebenserwartung. "Das müssen ja nicht gleich drei Jahre sein, sondern fangen wir mit ein bis zwei Monaten an", sagt die Wirtschaftskammerpräsidentin. "So klein das klingt, in Summe hilft jeder Monat." Dass das dahinterstehende Thema des Pensionsautomatismus nicht im Regierungsprogramm steht und damit politisch keine Chance hat, davon will sich Hummer nicht entmutigen lassen. Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, die keine Form der Anpassung der längeren Lebenserwartung an den Pensionsantritt haben.

Doris Hummer, Wirtschaftskammerpräsidentin in Oberösterreich Bild: Sabine Starmayr

Im ersten Schritt soll freiwilliges längeres Arbeiten "belohnt und nicht bestraft" werden, sagt Hummer. Das soll durch eine Abschaffung des Pensionsbeitrags für Menschen, die in der Pension noch arbeiten, und eine Attraktivierung der Lohnsteuer erfolgen.

Dass auch hier der politische Wille fehle, glaubt Hummer nicht. "Wir brauchen ein Werkzeug, um die Lücke auf dem Arbeitsmarkt möglichst zu verkleinern." (sib)