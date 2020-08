Pegasus: Anerkennung in schwierigen Zeiten

Das Coronavirus stellt Oberösterreichs Unternehmen vor große Herausforderungen: In Zeiten wie diesen ist Anerkennung ganz wichtig. Diese bekommen die heimischen Betriebe beim Pegasus, dem bedeutendsten heimischen Wirtschaftspreis.

Anmeldungen sind bis 14. August auf nachrichten.at/pegasus möglich. Die Pegasus-Trophäen werden in sechs Kategorien vergeben. Die Preisverleihung findet am 13. Oktober im Linzer Brucknerhaus statt.

Erfahrung bei der Preisverleihung hat der Freistädter Fotospezialist Happy Foto. Das Unternehmen ist mehrfach erfolgreich angetreten. Heuer tritt Happy Foto mit Firmenchefin Marlene Kittel in den Kategorien "Erfolgsgeschichten" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres" an. Kittel verantwortet beim 1978 gegründeten Unternehmen seit Februar die alleinige Geschäftsführung.

2017 gründete Christoph Fraundorfer die My Esel GmbH mit Sitz in Traun. Das Unternehmen entwickelt und verkauft individualisierte E-Bikes und Fahrräder aus Holz. Mit an Bord ist auch Heinz Mayrhofer, ehemaliger Entwicklungschef von Fischer. Holz dämpfe Vibrationen besonders gut und sei trotzdem stabil, betonen die Gründer. My Esel tritt in der Sparte "Zukunftshoffnungen" an.

Bewerbungen für den Pegasus sind in fünf Kategorien möglich: "Leuchttürme", "Innovationskaiser", "Erfolgsgeschichten", "Zukunftshoffnungen" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres". Nicht bewerben kann man sich für das Lebenswerk. Diese Auszeichnung wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern verliehen.

Das diesjährige Motto des Pegasus, die scheinbaren Widersprüche zwischen Ökonomie und Ökologie aufzulösen und die Chancen für neue Geschäftsideen aufzuzeigen, behalten wir bewusst in Zeiten wie diesen bei. Es wird beim Restart nach der Corona-Pandemie von entscheidender Bedeutung für unsere Wirtschaft sein, genau solche Geschäftsideen auf den Weg zu bringen und dann auch weiter voranzutreiben.

Nutzen Sie die Gelegenheit, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.