Online-Modehändler Zalando schluckt Rivalen About You

Die Hauptaktionäre um den Hamburger Handels- und Logistikkonzern Otto hätten den Verkauf ihrer Anteile bereits zugesagt, teilte das Berliner Unternehmen am Mittwoch mit. Europas größter Online-Modehändler bietet 6,50 Euro je About-You-Aktie. Auf Basis der ausstehenden Aktien liegt der Wert des Unternehmens damit bei 1,13 Mrd. Euro.

Der Deal werde komplett aus eigenen Mitteln finanziert, betonte Zalando. Der Bargeld-Bestand liege bei 2,4 Mrd. Euro. Von der Übernahme verspricht sich die Firma langfristig einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Mio. Euro jährlich. In ihrer Mitteilung lenkte sie das Augenmerk auf die Zusammenlegung der beiden Firmenkunden-Sparten "Scayle" und "Zeos". Es entstehe ein Ökosystem, das andere Unternehmen und Marken dabei unterstütze, ihr Online-Geschäft international abzuwickeln. Auch Analyst Volker Bosse von der Baader Helvea Bank betonte, dass sich diese Bereiche besonders gut ergänzten. Er lobte die Transaktion als "mutigen Konsolidierungsschritt im europäischen Online-Modehandel".

Dienstleister für Dritte

Für About You ist die Vermietung der Shop-Software "Scayle" an andere Unternehmen der Wachstumstreiber und Ertragsbringer. Zalando hat mit "Tradebyte" ein ähnliches Programm im Angebot. Die Berliner Firma stellt darüber hinaus ihre Infrastruktur im Geschäftsbereich "Zeos" Dritten zur Verfügung. Im Online-Modehandel soll About You den Angaben zufolge als Marke erhalten bleiben.

Auf die Frage, wie viel das kombinierte Firmenkunden-Geschäft zum erwarteten Gewinnschub beitragen werde, machte Zalando-Co-Chef Robert Gentz bei einer Telefonkonferenz keine genauen Angaben. "Beide Bereiche werden einen erheblichen Anteil haben." Die vollständigen Synergien seien ab etwa 2028 zu erwarten. Größere Stellenstreichungen schloss Gentz aus. "Wenn überhaupt, wird es nur geringe Änderungen in unseren Teams geben."

Zalando bekräftigte mittelfristige Ziele

Zalando bekräftigte außerdem die Mittelfrist-Ziele. Bis 2028 sollen sowohl der Umsatz als auch das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) jährlich um fünf bis zehn Prozent wachsen. Bis zu diesem Zeitpunkt solle die bereinigte operative Marge sechs bis acht Prozent erreichen. Im Geschäftsjahr 2023 lag sie bei 3,5 Prozent.

Die Aktien von Zalando brachen dennoch um bis zu 9,2 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor einem halben Jahr. "Kurzfristig wird die Ertragskraft von Zalando leiden, da About You Verluste schreibt", sagte Analyst Bosse. Die Titel des Übernahmeziels verbuchten dagegen einen Rekord-Kurssprung von bis zu 67 Prozent auf 6,52 Euro.

Fast drei Viertel der Anteile von About You hat Zalando den Angaben zufolge schon sicher. Die Hauptaktionäre - Otto und das Management des Online-Händlers - hätten den Verkauf ihrer Aktienpakete zugesagt. Außerdem würden die drei Firmengründer Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese ihre bisherigen Posten behalten. Das Zalando-Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen, der an About You beteiligt ist, sei an der Übernahme-Entscheidung nicht beteiligt gewesen, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden, betonte Zalando-Mitgründer Gentz.

Otto hatte About You vor dreieinhalb Jahren an die Börse gebracht, damals zu einem Ausgabepreis von 23 Euro. Der Konzern ist vor allem für den gleichnamigen Versandhandel bekannt, zu Otto gehört aber unter anderem auch der Paketdienst Hermes.

