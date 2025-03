Palfinger-Chef: "Wir wollen am Kuchen mitnaschen"

"Wenn man das Umfeld betrachtet, können wir stolz auf uns sein." Erleichterung schwang bei dem aus Kirchdorf stammenden Palfinger-Vorstandschef Andreas Klauser mit, als er am Donnerstag mit seinen Vorstandskollegen die Zahlen des Leitbetriebs zum Vorjahr präsentierte. Der Salzburger Kranhersteller, der auch in Lengau im Bezirk Braunau ein großes Werk betreibt, legte das zweitbeste Jahr der Unternehmensgeschichte hin – obwohl er an die Zahlen aus 2023 nicht anknüpfen konnte.