Unlautere Praktiken: BWB beantragt Geldbuße gegen Drogeriekette dm

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat beim Kartellgericht einen Antrag auf Verhängung einer "angemessenen Geldbuße" gegen die Drogeriekette dm beantragt. Das wurde am Donnerstag bekannt. Grund ist ein angeblicher Verstoß gegen das Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz in 20 Fällen. Es geht um unlautere Handelspraktiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelprodukten. Eine Geldstrafe bis zu 500.000 Euro je Verstoß ist möglich. Bei 20 Verstößen wären dies bis zu zehn Millionen Euro.

Man habe Hinweise auf Schreiben von dm an eine Vielzahl von Lieferanten bekommen, so die BWB. In diesen Schreiben forderte dm für die digitale Erweiterung der Filialen eine Zahlung eines sogenannten „OCR-Bonus“ in der Höhe von 1,5 Prozent bis 2,5 Prozent ab 1. Mai 2024 und kündigte für den Zeitraum 1. Jänner bis 30. April eine Nachverrechnung an. Diesen Forderungen stand nach Ansicht der BWB keine konkrete Gegenleistung gegenüber. OCR ist die Abkürzung für "Omni Channel Retail": Die Verkaufskanäle stationär und online werden miteinander verknüpft. Erfasst waren etwa Tees, Süßwaren, Limonaden, Teigwaren und Snacks. dm nahm die Forderung zurück, zu Zahlungen kam es nicht.

„Wie beim Abschluss der Branchenuntersuchung im Bereich Lebensmittel angekündigt, werden unfaire Handelspraktiken von der BWB prioritär verfolgt. Wettbewerb bedeutet auch Fairness gegenüber weniger marktmächtigen Vertragspartnern", sagt BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf. Rechtliche Grundlage ist das Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz (FWBG): Es untersagt Geldforderungen gegen Lieferanten, die nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen stehen.

Wegen Verstößen gegen das FWBG sind damit derzeit drei Verfahren bei Kartellgericht anhängig: Eine Strafe hat die BWB nicht nur gegen dm, sondern 2023 auch gegen den Lebensmittelhändler MPreis beantragt. Das Tiroler Unternehmen hat an Lieferanten von Agrar- und Lebensmittelprodukten sogenannte Proforma-Rechnungen über unterschiedlich hohe Pauschalbeträge versandt, wobei die verlangten Zahlungen nicht im Zusammenhang mit den von diesen gekauften Produkten standen. MPreis habe Zahlungen zur Unterstützung eines Transformationsprozesses im MPreis-Unternehmen gefordert, so die BWB. Eine Entscheidung steht hier noch aus. Zudem wurde im Vorjahr ein Antrag auf eine Geldbuße gegen einen heimischen Großhändler gestellt: Hier sollen Zahlungen an zwei Obstbauern zu spät geleistet worden sein. Eine Entscheidung steht auch hier noch aus.

Wie das Kartellgericht entscheidet, dürfte auch vom Europäischen Gerichtshof abhängen, bei dem derzeit ein Vorabentscheidungsverfahren anhängig ist. Dabei geht es um die Frage, ob die Fälle seitens des Gerichts einzeln zu bewerten sind, den Unternehmen also in jedem einzelnen Fall die Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro droht, oder ob es sich um einen Gesamtverstoß handelt und die Buße nur einmal zu verhängen ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper