Nord Stream 1: Was passiert am 21. Juli?

Am heutigen Montag beginnt die routinemäßige Wartung der Gasleitung Nord Stream 1. Europa – vor allem Deutschland und Österreich – verfolgen die für zehn Tage geplante Abstellung mit großem Interesse. Die Ängste gehen in die Richtung, dass Russland am 21. Juli die Gaslieferungen nicht wieder hochfährt.

Wobei es bezüglich erforderlicher Turbinen Entwarnung geben dürfte: Wie berichtet, ist ein Siemens-Kompressor in Kanada zur Wartung, der aufgrund der Sanktionen gegen Russland festzuhängen schien. Am Samstag hat die kanadische Regierung eine zeitlich befristete Sondergenehmigung für die Ausfuhr erteilt. Die reparierten Teile können demnach nach Deutschland geliefert werden. Dem waren intensive Bemühungen der deutschen Regierung vorausgegangen.

Weniger Gas für Österreich

Russland hatte den Ausfall einer Turbine Mitte Juni als einen Grund für die Drosselung seiner Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline angeführt. Die deutsche Bundesregierung zweifelte diese Argumentation an. Auch in der Energiewirtschaft wird die Abhängigkeit von diesem einen Teil nicht geglaubt.

Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat vergangene Woche die Erwartung geäußert, dass mit Beginn der Wartungsarbeiten weniger Gas nach Österreich fließen wird. Dies werde auch Auswirkungen auf die Einspeicherung haben. Trotzdem könne laut Berechnungen der E-Control das Speicherziel der Bundesregierung weiterhin erreicht werden, sofern Russland nach der Wartung wieder Erdgas im vereinbarten Umfang liefere, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung. Der kritische Zeitpunkt sei die geplante Wiederinbetriebnahme der Pipeline, die für den 21. Juli geplant ist. "Niemand kann heute prognostizieren, ob die Lieferungen danach vollumfänglich wiederaufgenommen werden. Der 21. Juli ist deshalb ein kritisches Datum für die Gasversorgung in ganz Europa", so Gewessler.

Wobei die direkten Gaslieferungen über Nord Stream 1 für Österreich eine untergeordnete Rolle spielen. Dennoch sei auch in Österreich ein "deutlicher Lieferrückgang" zu erwarten.