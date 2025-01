Metaller: KV-Klausel betrifft rund 17.000 Beschäftigte

Die Metalltechnische Industrie (MTI) befindet sich im im dritten Rezessionsjahr. Für das vergangene Jahr 2024 rechnet die Branche im Vergleich zu 2023 mit einem Produktionsrückgang von neun bis zehn Prozent, teilt der Fachverband Metalltechnische Industrie mit. Im Vergleich zu 2022 betrage der Produktionsrückgang bereits rund 18 Prozent. Auch für 2025 erwartet die Branche einen weiteren Rückgang.

Im Kollektivvertrag wurde ab 1.11.2024 wieder eine Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel (WBSK) vereinbart. "Insgesamt 72 Betriebe der Metalltechnischen Industrie haben diese Klausel auf Betriebsebene vereinbart". sagt Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie. Das betreffe nun insgesamt rund 17.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Branche.

"Tropfen auf den heißen Stein"

Die Klausel ermögliche den Betrieben, die im Herbst 2024 vereinbarte Erhöhung der Löhne und Gehälter um bis zu 1,5 Prozent zu reduzieren. "Das hilft den betroffenen Betrieben, ist aber leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Situation unserer Branche ist dramatisch schlecht", sagt Knill.

In Österreich sind die Tariflöhne laut dem Fachverband seit 2020 um 22,5 Prozent gestiegen, in Deutschland - dem mit Abstand wichtigsten Exportmarkt und Sitz vieler Mitbewerber - nur um 9,6Prozent. "Die Produktionskosten in Österreich sind mittlerweile zu hoch, daher sind wir mit unseren Preisen nicht mehr konkurrenzfähig. Das führt auch dazu, dass wir nicht mehr alle Beschäftigen halten können und Produktion bereits zum Teil in andere Länder verlagert wird", kritisiert Knill.

Im Jahr 2024 sei die Zahl der Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie nach ersten Hochrechnungen um rund 5000 Arbeitsplätze gesunken. Im Jahr 2025 wird mit einem weiteren Beschäftigungsrückgang gerechnet.

