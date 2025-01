Wo die Industrie der Schuh drückt: "Haben uns aus dem Markt gepreist"

"Wir stehen im dritten Jahr der Rezession. Jetzt muss dringend gegengesteuert werden". Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Österreich, Georg Knill, und Generalsekretär Christoph Neumayr haben am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien Reformen eingefordert und dies mit drängenden Problemen in der heimischen Industrie begründet: Die Wertschöpfung im produzierenden Bereich sei im Vorjahr um 4,5 Prozent gesunken, die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 17,8 Prozent gestiegen.

Knill betonte, dass für die globale Wirtschaft heuer ein Wachstum von drei Prozent erwartet werde und es in einigen Ländern dynamische Wachstumsraten gebe. Das gelte aber nicht für Österreich. Die Wettbewerbsfähigkeit nehme ab, was an zu hohen Kosten auf Arbeit, Energie sowie zu viel Bürokratie liege: "Wir haben uns aus dem Markt gepreist und können am Weltwachstum kaum noch teilhaben."

Mehr zum Thema Wirtschaft Endgültiges Aus für Tupperware in Österreich WIEN. Der Sanierungsversuch von Tupperware in Österreich ist gescheitert. Die Lizenz der Tupperware Products AG, von der die Waren bezogen werden, ... Endgültiges Aus für Tupperware in Österreich

Es sei Aufgabe der kommenden Bundesregierung, gegenzusteuern. Vor allem brauche es eine Senkung der Lohnstückkosten, der Energiekosten und einen Abbau von Bürokratie und Überregulierung. Die Wirtschaftsforscher von IHS und Wifo gehen, wie berichtet, für heuer von einem zarten Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent für Österreich aus. Ob dies eintrete, hängt laut IV einerseits von den Entwicklungen in den USA, wo der designierte Präsident Donald Trump etwa neue Zölle angekündigt hat, andererseits von der notwendigen Konsolidierung des Bundesbudgets ab: "Dies darf ausschließlich ausgabenseitig erfolgen. Das zarte Pflänzchen Wachstum darf nicht abgewürgt werden." Es brauche etwa eine zielgerichtete Ausgabenkürzung bei Förderungen und eine Steigerung der Effizienz.

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Bild: Apa/Manhart

"Bei anderen bedanken"

Neumayer betonte, dass die Unternehmen im Schnitt 2,5 Prozent ihrer Umsätze in die Umsetzung bürokratischer Vorgaben investieren würden: "Dieses Geld könnte auch in Innovationen gehen." Es brauche eine Bürokratiekostenindex für mehr Transparenz und in weiterer Folge eine gesetzliche Verpflichtung zum Abbau der Auflagen.

Auf die gescheiterten Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos sowie die laufenden Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP angesprochen, sagte Knill, dass in der Dreiervariante einige Verhandler den Ernst der Lage noch nicht erkannt gehabt hätten. "Anders, als vielfach kolportiert, sind die Verhandlungen nicht an der Industrie und an der Wirtschaft gescheitert", sagte Neumayer, der selber an den Verhandlungen teilgenommen hat: "Man mag sich bei anderen bedanken." Man sehe die Möglichkeit, in den aktuellen Verhandlungen die eigenen Anliegen voranzubringen, werde diese aber auch kritisch begleiten: Österreich sei eine Exportnation, sechs von zehn Euro würden im Ausland verdient. Eine neue Bundesregierung müsse sich auf eine starke Außenpolitik und eine gestaltende Stimme in der EU konzentrieren. An der EU gibt es laut Knill berechtigte Kritik, etwa im Hinblick auf Bürokratie: "Aber diese Dinge muss man innerhalb der EU klären und nicht von außen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.