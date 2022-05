Mehr als 600.000 Energie-Bons bereits eingelöst

137.631 Gutscheine wurden bisher in Oberösterreich eingelöst. Bis Ende kommender Woche sollen die in Summe vier Millionen Gutscheine in Österreich per Post zugestellt werden, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums.

Der Bonus ist an einen Vertrag mit einem Stromlieferanten gebunden – eingelöst werden darf er von Einpersonenhaushalten bis zu 55.000 Euro Jahreseinkommen bzw. bis 110.000 Euro bei mehr Personen. Bei der nächsten Jahres- oder Schlussabrechnung werden dann 150 Euro gutgeschrieben.

Der Energiekostenausgleich ist Teil des vier Milliarden Euro schweren Anti-Teuerungspakets der Bundesregierung.