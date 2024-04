Linzer Sicherheitsfirma nach Übernahme in Konkurs

Das gab der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Freitag in einer Aussendung bekannt. Sparta war überwiegend als Subunternehmen in den Bereichen Objektschutz, Eventsicherheit, Baustellenabsicherung, Einlasskontrollen und Portierdiensten tätig.

Hauptursache für den Konkurs ist laut KSV1870 die Übernahme des Anlage- und Umlaufvermögens des ebenfalls in der Branche tätigen Sicherheitsdienstes Eggendorfer. Diese Firma ging im Jahr 2023 pleite, damals waren 130 Mitarbeiter betroffen.

Das dort von Sparta erworbene Vermögen habe sich nicht als werthaltig erwiesen, heißt es in einer Aussendung. Die erworbenen Fahrzeuge seien binnen kurzer Zeit defekt geworden, die übernommenen Kunden hätten die Dienstleistungen von Sparta nicht wie erhofft in Anspruch genommen.

Aktiva von 7000 Euro stehen Passiva von rund 600.000 Euro gegenüber. Eine Sanierung ist nicht geplant, das Unternehmen soll geschlossen werden, sagt Sonja Kierner vom KSV1870.

