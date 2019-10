"Lex Uber" wird ein Fall für die Verfassungsrichter

Mit dem Begriff wird die Zusammenlegung des Taxi- und des Mietwagengewerbes bezeichnet. Kern sind einheitliche Tarife für Taxis und Mietwagen und ein verpflichtender Taxischein für alle. Derzeit können Mietwagenfirmen noch deutlich niedrigere Preise anbieten, was sich beispielsweise der Fahrdienstvermittler Uber zunutze macht. Das Gesetz soll im September 2020 in Kraft treten.

Die Wiener Neos unterstützen eine Individualbeschwerde von rund 30 Unternehmern, die das Gesetz zu Fall bringen wollen. Laut Rechtsanwalt Wolfram Proksch ist die Beschwerde praktisch fertig und wird in Kürze eingereicht. "Dieses Gesetz will nicht Uber angreifen, sondern Taxiunternehmer schützen", stellte Proksch gestern fest. Er sieht Eingriffe in die Erwerbs- und die Eigentumsfreiheit sowie einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.