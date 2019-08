Lenzing im Halbjahr mit leichtem Umsatzplus

Der Gewinn ging jedoch wie erwartet deutlich zurück, unterm Strich stand ein Periodenergebnis von 76,8 Millionen Euro, um 15,9 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2018.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging um 7 Prozent auf 181,2 Millionen Euro zurück, gab das Unternehmen am Mittwoch in der Früh bekannt. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 17,9 Prozent auf 105,6 Millionen zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 9,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 12 Prozent) führte. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,97 Euro (Vorjahreszeitraum: 3,44 Euro).

Neben höheren Produktionsmengen und Währungseffekten, die zu einem Anstieg der Zellstoffkosten geführt hätten, und einem Anstieg des Personalaufwandes sei hauptsächlich das Marktumfeld für Standardviskose für diesen Rückgang ausschlaggebend gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Für das Gesamtjahr 2019 geht Lenzing von einem Ergebnis etwas auf dem Niveau des Vorjahres aus.