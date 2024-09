"Es war spannend, zu sehen, wie viele Menschen und Berufe hinter dem Erscheinen einer Zeitung stecken"

Im Sommer bekamen die OÖNachrichten Unterstützung von der 16-jährigen Haagerin Deniz Karacam. Die Schülerin absolvierte ein Pflichtpraktikum im Innendienst der Anzeigenabteilung der Oberösterreichischen Nachrichten. Hier werden unter anderem Kundinnen und Kunden beraten, Druckunterlagen eingeholt, Newsletter gestaltet, Angebote geschickt und Aufträge eingebucht.

In diesem Team schnupperte Deniz zum ersten Mal in ihrem Leben Büroluft. Wir haben sie gegen Ende ihres Praktikums zur Seite genommen und nach ihren Erfahrungen gefragt.

Deniz, was hast du in deinem Praktikum in der Anzeigenabteilung der OÖNachrichten alles gelernt?

Ich habe sehr viel Neues gelernt, unter anderem, wie man im System nach Kunden sucht, Aufträge anlegt und wie Angebote gemacht werden. Außerdem habe ich den gesamten Ablauf mitbekommen, wie Inserate eingebucht, gestaltet und platziert werden und welche Abteilungen dafür zusammenarbeiten.

Hattest du vorab eine ungefähre Vorstellung davon, was dich im Praktikum erwarten würde?

Es war für mich mein allererstes Praktikum und auch das erste Mal, dass ich in einem Büro gearbeitet habe. Daher konnte ich mir im Vorfeld nicht so richtig vorstellen, was auf mich zukommen würde.

Ehrliche Antwort: Was hat dir am besten gefallen, was weniger?

Mir hat insgesamt wirklich alles gefallen. Allgemein finde ich an der Arbeit im Büro den Umgang mit den Kunden am spannendsten. Neben der Schule arbeite ich am Wochenende im Einzelhandel und helfe auch hin und wieder in der Gastro aus, daher bin ich den Kontakt mit Kunden gewöhnt. Im Praktikum hat mir außerdem gefallen, dass immer jemand da war, wenn ich Fragen hatte und es auch in Ordnung war, wenn ich mal etwas vergessen oder nicht verstanden habe.

Welche Themen haben dich – neben dem Umgang mit den Kundinnen und Kunden – am meisten interessiert?

Besonders spannend finde ich, wie Inserate gestaltet bzw. Bilder ausgewählt und bearbeitet werden.

Was hast du über die OÖNachrichten bzw. die Anzeigenabteilung erfahren, das du vorher nicht wusstest?

Ehrlich gesagt wusste ich vorher nicht so genau, was eine Anzeigenabteilung macht. Ich war überrascht, wie viele einzelne Abteilungen bzw. Teams es hier gibt, die für die verschiedensten Themenbereiche zuständig sind, zum Beispiel für Karriere und Immobilien, Reise oder für Sonderprodukte.

Überhaupt war es interessant, mitzuerleben, was alles dazu gehört, damit eine Ausgabe mit allem Drum und Dran erscheint. Auch dass der Online-Bereich bzw. der Online-Auftritt einer Zeitung heute eine große Rolle spielt, war mir vorher nicht so bewusst. Was wird dir besonders in Erinnerung bleiben?

Der Spaß mit meinen Kolleginnen! Den werde ich vermissen.

Was muss man mitbringen, um im Innendienst zu arbeiten?

Man soll es mögen, mit Kunden zu kommunizieren, und immer höflich und geduldig sein.

Weißt du schon, was du später einmal beruflich machen möchtest?

Als Kind wollte ich Mathelehrerin werden und später, nach der Hauptschule, Kindergartenpädagogin. Jetzt ist es mein Wunsch, einmal in einem Büro zu arbeiten. In welcher Branche, das weiß ich noch nicht.

Welche Erwartungen hast du an deinen zukünftigen Arbeitgeber bzw. ans Arbeitsleben im Allgemeinen?

Ich möchte sehr gerne mal die Möglichkeit zum Homeoffice haben, weil ich denke, dass das im stressigen Arbeitsalltag einen kleinen Ausgleich schaffen kann.

Außerdem würde ich mir einen Arbeitgeber wünschen, der Verständnis für die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, familienfreundlich ist und auch flexible Arbeitszeitmodelle anbietet.

