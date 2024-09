Schüler strampelten für die Stromerzeugung

Sowohl zu Hause als auch in der Schule kann durch bewussten Umgang Energie gespart werden. Um das Thema Energie greifbarer zu machen, startete das über den Klimafonds der Stadt Linz geförderte Projekt "Schlag den Stromverbrauch" im Herbst 2023 an neun Linzer Schulen.

Über das Schuljahr 2023/24 verteilt fand neben Workshops, Energierundgängen und Schulungen auch eine sportliche Aktion statt. Für je zwei Tage wurden in den Schulen sogenannte Powerräder aufgestellt und die Schülerinnen und Schüler gaben alles, um damit so viel Strom wie nur möglich zu erzeugen.

BRG Fadingerstraße "erradelte" den Sieg

Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts im Sommer 2024 im Gemeinderatssaal in Linz wurde gemeinsam auf die Highlights im Projekt zurückgeblickt. Nach einem kleinen Quiz hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im offenen Rahmen ihre erarbeiteten Ideen vorzustellen. Außerdem wurde noch kräftig auf den Powerrädern gestrampelt.

Viereinhalb Kilowattstunden erzeugt

Claus Lochner von "eventmotion", das die Powerräder in den Schulen bereitgestellt hat, präsentierte den erwartungsvollen Teilnehmenden zum Abschluss die Ergebnisse. Insgesamt konnten in je zwei Tagen in den neun Linzer Schulen über zehn Kilowattstunden Strom erzeugt werden.

Das Rennen machte das BRG Fadingerstraße. Ganze viereinhalb Kilowattstunden "erradelten" die fleißigen jungen Leute und gewannen somit ein Powerrad.

Platz zwei ging an das Khevenhüller Gymnasium und Platz drei an das Kollegium Aloisianum.

