Innovative Schulen

Beim diesjährigen Schulwettbewerb "Jugend Innovativ" wurde pro Bundesland eine Schule für ihre besondere Innovationsbereitschaft geehrt. Diese Schulen zeichnen sich durch eine Vielzahl an Projektideen aus. Wie schon in den Vorjahren setzte sich in Oberösterreich die HTL Braunau gegen die Mitbewerber durch. Insgesamt wurden bei "Jugend Innovativ" 37 spannende Projekte aus dem ganzen Land vor den Vorhang geholt.

Schulprojekte der HTL Braunau bekamen drei Anerkennungspreise und 26 sogenannte Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsboni – ein neuer Rekord. Die nächste Runde des smarten Schulwettbewerbs steht schon in den Startlöchern. Die Anmeldephase des 38. "Jugend Innovativ" beginnt mit Oktober 2024! Mehr Infos findet man auf www.jugendinnovativ.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper