Projekt fördert die seelische Gesundheit von Mädchen

Ziel des österreichweiten Projekts ist, Mädchen und junge Frauen in ihrem Alltag zu stärken.

Mädchen und junge Frauen sind heutzutage vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Traditionelle Rollenbilder sind in unserer Gesellschaft nach wie vor fest verankert und die vergangenen Krisen haben dies noch bestärkt. Bereits in der Kindheit müssen Mädchen mehr in Familie und Haushalt helfen als Jungs. Medien zeichnen unrealistische Körperbilder. Frauen sind außerdem deutlich öfter von Gewalterfahrungen betroffen als Männer.

Beratungen und Workshops

Unter dem Motto "Ich bin´s mir selbstwert” unterstützt das Projekt selbst!*wert plus vor allem Mädchen und Frauen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Kostenlose psychosoziale Beratungen in Einzel- oder Gruppensettings, gemeinsame Freizeitgestaltung sowie Workshops zu Themen wie Sexualität, Körperbild und seelische Gesundheit sind Teil des umfangreichen Angebots.

Überregionale Zusammenarbeit

Für das Projekt haben sich Mädchen- und Frauenberatungsstellen sowie Frauengesundheitszentren aus allen Bundesländern zusammengeschlossen. Mehr als 10.000 Mädchen und junge Frauen konnten bereits mit Beratungen und Workshops erreicht werden, weitere 1000 online. Über 400 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben an Schulungen zu den Kernthemen von selbst!*wert plus teilgenommen, etwa zur Frauengesundheit oder zu frauenspezifischen psychosozialen Belastungen.

Das Gesundheitsministerium hat heuer seine Förderung für das Projekt von 800.000 auf 1,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Mehr dazu findet man auf Instagram unter selbstwert_plus bzw. auf www.selbstwertplus.at.

