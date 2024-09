Neue Pflegeschule in Gallneukirchen gestartet

Die Palette an Berufsangeboten an Oberösterreichs Schulen wurde mit der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) am Diakoniewerk in Gallneukirchen erneut erweitert.

Die neue Schulform steht Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren offen. Erstmals werden hier die Schwerpunkte "Behindertenarbeit" und "Behindertenbegleitung" angeboten.

Die Ausbildung an der HLPS Gallneukirchen dauert fünf Jahre, schließt mit der Matura und dem Diplom Sozialbetreuung "Behindertenarbeit" bzw. "Behindertenbegleitung" ab.

Sofortiger Einstieg in die Berufswelt

Der Schwerpunkt Behindertenarbeit umfasst zudem die Berufsberechtigung "Pflegeassistenz". Dadurch wird ein sofortiger Einstieg in die Berufswelt für "Behindertenarbeit" und "Behindertenbegleitung" und/oder der Zugang zum weiterführenden Studium an Fachhochschulen und Universitäten ermöglicht. Während sich der Schwerpunkt "Behindertenbegleitung" der Beratung, Begleitung und Assistenz widmet, befasst sich der Schwerpunkt "Behinderten- arbeit" mit einer Kombination aus sozialpädagogischen und pflegerischen Kompetenzen.

Viele Wege offen

Die Berufsaussichten der künftigen Absolventen und Absolventinnen sind nach der fünfjährigen Ausbildung vielfältig. So kann man etwa direkt als Diplom-Sozialbetreuer/in durchstarten.

Die Arbeitsfelder sind Wohnbereiche und Werkstätten von Menschen mit Behinderung, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Einzelbetreuung, mobile Betreuung, psychosoziale Einrichtungen, Schulen, Horte und vieles mehr.

Aufgrund des Matura-Abschlusses ist der Weg außerdem offen für weitere Ausbildungen an Universitäten und Fachhochschulen.

