Ein breites Orientierungsangebot

Im Idealfall sollte der berufliche Weg in eine Richtung führen, die den eigenen Zielen, Fähigkeiten, Motivationen und Wünschen entspricht. Doch wie findet man heraus, was man wirklich will und was einem am meisten liegt?

Kostenlose Potenzialanalyse

Eine wichtige Entscheidungshilfe kann die Potenzialanalyse sein. Mit Hilfe von Experten und Expertinnen werden die persönlichen Neigungen und Talente der Jugendlichen analysiert und ausgewertet.

Oft eröffnet die Potenzialanalyse jungen Leuten vollkommen neue Perspektiven und nicht wenige finden so schließlich ihren Traumberuf.

Lebe Dein Talent – die Lehre

Die Kampagne "Lebe dein Talent – die Lehre" soll der breiten Öffentlichkeit die Vielfalt und Zukunftsperspekti-ven der Lehre aufzeigen. Mit unterschiedlichen Testimonials aus der Zielgruppe gelingt die Kommunika- tion der vielfältigen Lehrberufe, damit einem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Denn in den kommenden Jahren ist wirklich jede einzelne Fachkraft gefragt. Neben der landesweiten Messe "Jugend & Beruf" bietet die Wirtschaftskammer OÖ übrigens auch zahlreiche regionale Lehrlingsmessen und Berufsinformationstage an, die in so gut wie allen oberösterreichischen Bezirken organisiert werden.

Zukunftsplaner "ich werde…"

Über 30.000 Schülerinnen und Schüler nutzten im Schuljahr 2023/24 den Zukunftsplaner der WKO OÖ. Ab sofort können für das neue Schuljahr 2024/25 alle vier Teile des Zukunftsplaners rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung kostenlos für den Unterricht auf ichwerde.at bestellt werden.

Neue interaktive Erlebniswelt

Im neuen Talent Space (talentspace.at) im Haus der Wirtschaft können Burschen und Mädchen ab der siebten Schulstufe ihre besonderen Stärken und Talente entdecken, um eine Orientierung für ihre berufliche Zukunft zu erhalten.

Mehr Informationen zu den einzelnen Angeboten findet man auf www.wko.at

