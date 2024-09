Demokratie will gelernt sein

Die Sichtweisen, Vorstellungen und Ideen der jungen Generation sind entscheidend für die Entwicklung unseres Landes. Um diese einbringen zu können, brauchen die jungen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher einen offiziellen Rahmen. Ein solcher wird ihnen mit einem eigenen Jugendlandtag geboten. Er ist ein Anliegen aller im Landtag vertretenen Fraktionen.

Erste Abhaltung im Februar nächsten Jahres

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren werden zur Teilnahme am Jugendlandtag eingeladen, der am 12. und 13. Februar 2025 direkt im Linzer Landhaus stattfinden wird. Der erste Tag wird den Abläufen im Landtag und der Erarbeitung eigener Anträge in Gruppen gewidmet sein. Diese Anträge werden am zweiten Tag im Plenarsaal diskutiert und abgestimmt.

Jugendliche können Anträge stellen

Die durch eine Mehrheit der Jugendlichen bestätigten Anträge laufen anschließend in die thematisch zuständigen Ausschüsse des oberösterreichischen Landtags als reguläre Anträge ein. Teil des Jugendlandtags werden im Jänner 2025 auch Veranstaltungen in den vier Vierteln und in Linz sein, die allen Jugendlichen der Region offenstehen. Hier sollen sich die jungen Leute informieren, zugleich aber ihre Anliegen und Ideen einbringen, um beim folgenden Jugendlandtag die Themen der Jugend bestmöglich zu treffen.

Als Vorbild für den oberösterreichischen Jugendlandtag gilt das erfolgreiche Salzburger Modell. Im Austausch mit der Salzburger Landtagsdirektion und Teilnehmenden aus den Vorjahren konnte sich eine Delega- tion aus Oberösterreich ein genaues Bild vom Salzburger Jugendlandtag machen. Die Erkenntnisse aus der Fahrt flossen anschließend in die Beratungen im Unterausschuss ein.

