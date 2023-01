OÖG

Sebastian Jülg (37) ist ab 1. Jänner Primar der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Freistadt der OÖ Gesundheitsholding. Der in Freistadt aufgewachsene Wiener ist seit 2020 Oberarzt in Freistadt und folgt Peter Neuner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper