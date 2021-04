Gertrud Hierzer (51) steig als Leiterin der Personalagenden in die Geschäftsführung des Kommunikationskonzerns T-Systems Alpine in Wien auf. Die Steirerin ist seit 2012 in verschiedenen Führungsrollen im Team, zuletzt als Leiterin für digitale Lösungen.

