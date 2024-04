Krankenhaus Ried

Milo Halabi (60), seit sieben Jahren Standortleiter, wurde zum Primar des Instituts für klinische Pathologie, Mikrobiologie und molekulare Diagnostik am Krankenhaus Ried berufen. Er hat in Wien studiert und ist seit der Turnusausbildung in Ried.

