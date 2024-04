Schachinger Logistik

Christian Teply (52) folgt am 1. April Roland Glöckl, der in Pension geht, als Geschäftsführer von Schachinger Paketdienst in Hörsching, Tochter von Schachinger Logistik. Er war zuvor Geschäftsführer des Ersatzteil-Zustellers nox.

