Herbstlohnrunde: Metall-Gewerkschaft sieht "Kraftakt"

"Ein Kraftakt" werden die heurigen Lohnverhandlungen, das ist dem Chefverhandler der Metallergewerkschaft, Rainer Wimmer, klar. Der Vertreter von 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie lässt im OÖN-Gespräch keinen Zweifel daran aufkommen, dass es gerade wegen der hohen Inflation einen Reallohnzuwachs brauche. Am 19. September werden die Forderungen übergeben.

"Die Teuerung im täglichen Einkauf liegt bei 20 Prozent, die Menschen – vor allem in den niedrigeren Einkommensgruppen – brauchen den Teuerungsausgleich", sagt Wimmer. Die Politik müsse Maßnahmen treffen, um die Inflation zu bremsen, nicht um die Teuerungen auszugleichen, so der SP-Nationalratsabgeordnete.

Die Lohn-Abschlüsse würden die Vergangenheit nachbilden. Daher sei die Basis die Jahresinflation von September 2021 bis August 2022. Diese werde bei sechs bis sieben Prozent zu liegen kommen, so Wimmer.

Die Unternehmen der Branche hätten im abgelaufenen Jahr sehr gut verdient. "Das Heu ist im Stall", sagt Wimmer. Dass die Aussichten aber höchst unsicher seien, sei ihm bewusst, aber die Basis sei immer die Inflationsabgeltung und der erzielte Produktivitätszuwachs.

Einmalzahlungen aus den guten Erträgen des Vorjahres seien kein Ausweg, so Wimmer. "Die Menschen brauchen dauerhafte Erhöhungen, nichts, was sofort verpufft." Dass die Regierung die kalte Progression abschaffe, sei ein richtiger Schritt, er bevorzuge aber die Falschen. "Von der Abschaffung der Progression hat der, der viel verdient, viel mehr als die Hackler." Wimmer verweist darauf, dass ein Metallfacharbeiter im Durchschnitt 2800 brutto verdienen würde. Laut Brutto-Netto-Rechner der Arbeiterkammer bleiben in dem Fall netto 1955 Euro. Besser würden die Angestellten verdienen.

Der Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) verweist im "Ö1-Mittagsjournal" auf die besonders fordernden und außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. Die hohe Inflation betreffe Betriebe wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Es brauche daher "Vernunft, Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein". (sib)