Halloween: "Leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein"

Für den heimischen Handel sei Halloween in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage ein erfreulicher Anlass, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der ursprünglich irische Brauch kam über die USA nach Europa und spricht hierzulande vor allem Jüngere an: 64 Prozent der Unter-30-Jährigen planen heuer ein Fest.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: "Der Handel muss seine Hausaufgaben machen"

Wer für Halloween einkauft, gibt laut KMU Forschung Austria, die im Auftrag der Bundessparte Handel mehr als 1000 Personen befragte, durchschnittlich 40 Euro aus. Der Betrag ist aufgrund der Preissteigerungen für Kakao etwas höher als im Vorjahr.

19 Prozent geben an an, heuer mehr ausgeben zu wollen als im Vorjahr, 69 Prozent planen Einkäufe in gleichbleibender Höhe, zwölf Prozent wollen den Sparstift ansetzen. Die erwarteten Gesamtausgaben lieben bei 65 bis 70 Millionen Euro.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am häufigsten werden Süßigkeiten gekauft: Hiermit wollen sich 80 Prozent jener, die für Halloween einkaufen, eindecken. An zweiter Stelle rangieren Zierkürbisse zum Basteln (37 Prozent) vor Dekorationsartikeln (35 Prozent). Auch Kostüme, Schminkartikel, Schmuck und Accessoires werden zu Halloween gerne gekauft.

"Halloween ist für den heimischen Handel zwar wichtig, aber man muss die Kirche im Dorf lassen", sagt Trefelik. Angesichts der derzeit sehr getrübten Kauflaune sei das Fest "leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper