Gegendarstellung gemäß § 9 MedienG

In der Onlineausgabe der „Oberösterreichischen Nachrichten“ wird im am 10.09.2019 veröffentlichten Bericht mit der Überschrift „Vorwärts Steyr: Finanzmarktaufsicht hat den Dressensponsor im Visier“ behauptet, dass Herr Peter Bös, der hinter dem Unternehmen Falcoon stehen würde, in seiner Heimatstadt auch das Unternehmen B & Gr führen würde und sich mit Rene Ganglbauer auf Mining-Systeme, also das Schürfen von Kryptowährungen spezialisiert hätte. Diese Behauptung ist, weil in der Gegenwart aufgestellt, unrichtig: Hr. Rene Ganglbauer beschäftigt sich nicht mehr mit Hrn. Peter Bös mit dem

Schürfen von Kryptowährungen, sondern ist vielmehr sowohl als Gesellschafter als auch als Geschäftsführer mit Eintrag im Firmenbuch des Landesgerichtes Steyr mit Wirkung zum 15.05.2018 aus dem Unternehmen B & Gr GmbH ausgeschieden und betreibt demnach und auch sonst kein Unternehmen (mehr) mit Peter Bös.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.