Europäische Verbraucherschützer warnen vor "Geisterflügen"

Den Kunden bleibe danach nur eine Buchung eines anderen, teureren Fluges oder eine ebenfalls teure Umbuchung, berichtete die Tageszeitung "Die Presse" am Freitag. "Seit dem Ende des Reiseverbots verkaufen Fluggesellschaften wieder Tickets, die sie sofort nach der Buchung stornieren, was es ihnen erlaubt, Cashflow zu generieren", zitiert die "Presse" den Europäischen Verbraucherdachverband Beuc. Mehrere Länder in Europa sind laut den Verbraucherschützern von derartigen Praktiken der Fluglinien betroffen. Kostenlose Umbuchungen oder eine Rückerstattung würden dagegen verweigert bzw. durch endlose Telefonwarteschleifen erschwert. Bestenfalls bekomme man einen Gutschein, hieß es in dem Bericht.

Kritik an TuiFly, Ryanair und Brussles Airlines

In Belgien habe die Konsumentenschutzorganisation Test Achats bereits ein Beschwerdeformular für "Geisterflüge" eingerichtet. In Belgien würden TuiFly, Brussles Airlines und Ryanair Geisterflüge verkaufen. Alle drei Airlines hätten sich aber inzwischen entschuldigt, die Stornierungen seien mit "Problemen im Buchungssystem" begründet worden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher von Test Achats.