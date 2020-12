Entscheidende Tage für den Klimaschutz

Heute und morgen werden in der EU die Weichen für den Klimaschutz bis 2030 gestellt. Die Staats- und Regierungschef der EU-Staaten werden bei ihrem Ratstreffen die bisher gültigen Treibhausgas-Reduktionsziele von 40 Prozent bis 2030 (zu 1990) vermutlich auf 55 Prozent erhöhen.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WK) sowie die Industriellenvereinigung (IV) forderten am Mittwoch abermals ein Vorgehen mit "Maß und Ziel". Sie halten das 40-Prozent-Ziel für ambitioniert genug und warnten, die Industrie durch überzogene Klimaziele in Länder mit geringeren Umweltstandards zu vertreiben. Konzerne wie Spar und Ikea hatten in einem offenen Brief sogar die Umsetzung eines 65-Prozent-Einsparungsziels eingefordert.

"Mit 55 Prozent sind wir jenseits dessen, was zu machbaren Kosten hebbar ist", sagte IV-Geschäftsführer Christoph Neumayer. Er forderte, dass für innovative Unternehmen weiterhin Gratis-CO2-Zertifikate möglich bleiben müssten. Österreich produziere "extrem emissionseffizient". Beim Anfall von einer Tonne CO2 hierzulande fielen international durchschnittlich 1,9 Tonnen CO2 an, also fast doppelt so viel.

WK-Generalsekretär und ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf ließ kaum ein gutes Haar am Green Deal der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und forderte eine Lastenteilung zwischen den EU-Mitgliedern für die erhöhten Klimaschutzaufwendungen. Österreich produziere ohnehin schon sehr CO2-effizient. Die Firmenvertreter wollen, dass die EU ein Wasserstoffprogramm mit Nordafrika und ein Biogas-Konzept mit Osteuropa erarbeite und den Pariser Klimavertrag auf Schwellenländer ausdehne. Kanzler Sebastian Kurz warnte vor dem Treffen, bei der Festlegung des EU-Klimaziels nicht der Atomindustrie in die Hände zu spielen. Etliche Staaten propagieren Atomenergie als klimaschonend.

